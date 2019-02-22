شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أجمل مواجهات الإسماعيلى أمام أندية الجزائر قبل صدام شباب قسنطينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة الجزائرى مساء غد السبت فى ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأتى مواجهة الإسماعيلى واتحاد العاصمة بالبطولة العربية الذى انتهى بانتصار الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدف، فى إياب دور الـ16 بالبطولة العربية من أجمل المواجهات التى جمعت بطل مصر مع الأندية الجزائرية.

تأهل الإسماعيلى إلى دور المجموعات بعد تغلبه على اتحاد العاصمة الجزائرى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى ملعبه ووسط جماهيره.

تقدم للإسماعيلى المهاجم العراقى مصطفى كريم فى الدقيقة 43 من الشوط الأول، وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة الثالثة من الشوط الثانى، قبل أن يقلص اللاعب الجزائرى أسعد بورحلى الفارق فى الدقيقة 15 من نفس الشوط.

وأضاف عبد الله السعيد الهدف الثانى له والثالث للدراويش فى الدقيقة 43 من الشوط الثانى، واختتم عمر جمال، سيرك الدراويش، مسجلا الهدف الرابع فى الدقيقة 46 من الشوط الثانى لتنتهى المباراة بفوز الإسماعيلى 4 -1.

وسبق وفاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد فى لقاء الذهاب ليحسم صعوده وقتها بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين لدور المجموعات.

وعقب تلك المباراة قامت إدارة اتحاد العاصمة مباشرة عقب نهاية اللقاء بإقالة المدرب أوسكار فيلونى وتعيين محيى مفتاح المدرب المساعد مسئولا عن تدريب الفريق بشكل مؤقت.