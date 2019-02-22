بالصور- آل الشيخ يوجه التحية لـ37 شخصية مصرية.. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، الشكر لـ 38 شخصية مصرية بالإضافة إلى الجهاز الإداري ولاعبي نادي بيراميدز.

وكتب مالك نادي بيراميدز عبر حسابه على فيسبوك: "تحية إلى كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة"، وخصّ بالذكر العديد من الأسماء على رأسهم رئيس نادي الزمالك ومسؤولي ولاعبي بيراميدز وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعدد من الإعلاميين واللاعبين القدامى والفنانين كالتالي:

(رئيس نادي الزمالك ونجليه، وحسام البدري رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز، وأحمد حسن المشرف العام على نادي بيراميدز، وحسام حسن مدرب نادي بيراميدز السابق وشقيقه إبراهيم، وهادي خشبة رئيس قطاع الكرة بنادي بيراميدز، ومحمد العاصي المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، ومن الإعلاميين والمحللين الرياضيين "مدحت شلبي، وإبراهيم فايق، ورضا عبدالعال، وخالد الغندور، وأحمد حسام ميدو، وعمرو أديب، وعمرو الليثي، وإيهاب جلال"، ومن الفنانين "عمرو دياب، ومحمد حماقي، وهاني شاكر، وعمرو مصطفى، ومحمد هنيدي، ومحمد رمضان، والموسيقار هاني فرحات، والمخرج رامي امام، والمؤلف أيمن بهجت قمر، والموزع أمير طعيمة، والشاعر خالد تاج، والموزع طارق مدكور، والملحن خالد عز، والمؤلف مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والمنتج محسن جابر"، بالإضافة لمدير أعماله السابق حمادة اسماعيل، ولاعبي وإداري نادي بيراميدز).

وكان أسامة كمال تساءل خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الخميس، عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناديًا آخر المسابقة بدلا منه؟".

وأضاف: "اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب.. كفاية كسرة النفس"، متابعًا: "هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الأجنبي يحصل على لقب الدوري؟".‬

وشارك تركي آل الشيخ الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، وعلق عليه قائلا: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد!".

ونقل الإعلامي إبراهيم فايق عن مصادر أن آل الشيخ قرر تجميد نشاط نادي بيراميدز وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر يوم الخميس الموافق 28 فبراير المقبل.

ولم يلق استبدال مباراة الدوري بالكأس قبولا لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إذ أعلن من خلال بيان رسمي الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ التاسع من فبراير الجاري، برفض استبدال أية مباراة للأهلي في الدوري بمباراة أخرى في كأس مصراستجابةً لضغوط أي طرف.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة أرسل خطابا لأندية الدوري المصري الممتاز للتأكيد على الالتزام بالمشاركة في المسابقات المحلية كشرط أساسي للمشاركة في البطولات الإفريقية بدوري الأبطال والكونفدرالية.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.