رسميا.. فيفا يحرم تشيلسي من ضم لاعبين حتى 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي تشيلسي الإنجليزي بالحظر من التعاقدات مع اللاعبين خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلتين.

ووفقًا لـ"فيفا"، فإن النادي اللندني انتهك قواعد التوقيع مع لاعبي كرة القدم دون السن القانونية (تحت 18 عامًا).

ووقع الفيفا غرامة مالية على تشيلسي قدرها 460 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تغريم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 390 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت تقارير صحفية أن القرار جاء بعد تحقيق استمر ثلاثة أعوام من الفيفا، إذ تم البحث في وثائق أكثر من 12 لاعبًا تعاقد معهم تشيلسي، منهم المهاجم السابق بيرتراند تراوري في عام 2013.

ويملك النادي الإنجليزي 90 يومًا للاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي لن يتمكن البلوز من قيد لاعبين جدد حتى يناير 2020.

جدير بالذكر أن تشيلسي بقيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري يحتل حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة بعد مرور 26 جولة من المسابقة.