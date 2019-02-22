مصدر بالجونة: الأهلي يتمسك بعدم مشاركة الرباعي المعار أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول بنادي الجونة أن الأهلي رفض بشكل نهائي مشاركة لاعبيه المعارين أمامه في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الأحمر تساهل ماديًا في إعارتهم لمنحهم فرصة المشاركة وإكسابهم المزيد من الخبرات.

ويستضيف الجونة فريق الأهلي حامل لقب الدوري يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ24 للدوري الممتاز.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة ليلا كورة: "الأهلي تمسك بعدم مشاركة اللاعبين الأربعة أمامه في المباراة، وفقا لبنود عقود الإعارة التي تم توقيعها في يناير الماضي".

وكان الجونة حصل على خدمات رباعي الأهلي، أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار، على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن إدارة النادي وضعت بندًا يمنع مشاركتهم أمامه.

وأضاف المصدر: "كنا نتمنى مشاركة الرباعي خاصة وأن الجهاز الفني بقيادة حمادة صدقي يسعى إلى تثبيت التشكيل الأساسي، لكن بشكل عام لدينا بدائل جيدة للغاية تستطيع تعويض غياب شباب الأهلي".

وأتم قائلا: "الأهلي تساهل ماديًا في إعارة اللاعبين الأربعة من أجل رغبته في منحهم فرصة المشاركة في المباريات وإكسابهم المزيد من الخبرات، وليس بسبب وجود بند يمنعهم من المشاركة أمامه كما زعم البعض".