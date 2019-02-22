تدريبات بدنية خفيفة لعلي لطفي استعدادًا للقاء الأهلي والجونة

علي لطفي حارس الاهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

اكتفى علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب اللاعب عن تدريبات حراس المرمى التي قادها طارق سليمان مدرب حراس المرمى

والتي ضمت شريف إكرامي ومصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان، حيث اكتفى علي لطفي بأداء تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق برفقة محمد نجيب الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

يذكر أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق خاض تدريبات استشفائية برفقة مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الداخلية أمس الأول والتي حسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.