عاشور ونجيب يواصلان التأهيل على هامش مران الأهلي

حسام عاشور لاعب الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: واصل حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. وأدى الثنائي تدريبات في «الجيم» وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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