هشام محمد ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية

هشام محمد لاعب الاهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: شارك هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. بالجزيرة. وكان اللاعب قد غادر مباراة الداخلية أمس الأول؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية حيث فضل الجهاز الفني منحه الراحة اللازمة؛ لتجنب تعرضه لمزيد من الإجهاد العضلي. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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