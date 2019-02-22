رياضة | "درس خصوصي" لرمضان صبحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "درس خصوصي" لرمضان صبحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات فردية إضافية عقب انتهاء المران الصباحي اليوم.

وعقد اللاعب جلسة فنية مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وأعقبها خضوع اللاعب لتدريب التسديد على المرمى تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.