مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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موقع الخليج 365- يشهد اليوم الجمعة، الموافق 22 فبراير، إقامة العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم، والتي من أبرزها مواجهة وست هام يونايتد وفولهام فى الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي وست هام يونايتد × فولهام يواجه فريق وست هام يوناتيد نظيره فولهام – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN SPORTS HD 2 كارديف سيتى × واتفورد يواجه فريق كارديف سيتي نظيره واتفورد - العاشرة إلا ربع مساء الدوري الإسباني إسبانيول × هويسكا – العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3 الدوري الإيطالي ميلان × إمبولي يواجه فريق ميلان نظيره إمبولي – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 4 الدوري الألماني فيردر بريمن × شتوتجارت يواجه فريق فيردر بريمن نظيره شتوتجارت – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN SPORTS HD 5 الدوري السعودي التعاون × أحد يواجه فريق التعاون نظيره أحد– الثالثة عصرًا. القادسية × الشباب يواجه فريق القادسية نظيره الشباب – الخامسة والربع مساء الوحدة × أحد يواجه فريق الوحدة المحترف في صفوفه الحارس المصري "محمد عواد"، نظيره أحد الذي يلعب ضمن صفوفه "مؤمن زكريا" لاعب الأهلي المصري المعار، – السابعة والنصف إلا خمس دقائق.

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