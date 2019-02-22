شكرا لقرائتكم خبر عن الملكي يوقف الشائعات ويجدد عقد نجمه حتى يونيو 2021 والان مع التفاصيل

الخليج 365-

أعلنت صحيفة الماركا الإسبانية في صباح اليوم الجمعة الموافق للثاني والعشرون من فبراير الجاري, ان ريال مدريد اتفق بشكل نهائي مع لاعب خط وسطه الكرواتي والحاصل على جائزة لقب أفضل لاعب بالعالم للعام الماضي لوكا مودريتش لمدة عام جديد.

وأكدت الماركا ان كل ما نشر في مختلف وسائل الاعلام في الفترة الماضية حول تفكير الكرواتي لوكا للرحيل عن الملكي مجرد اشاعات ليس لها أي أساس من الصحة, بعد ما تناولته بعض الصحف من اقترابه من التوقيع لإنتر ميلان الإيطالي, وان مدريد اتفق بالفعل معه لتمديد عقده حتى يونيو 2021.

وأنضم لوكا لارتداء قميص ريال مدريد في عام 2012, حينما كان يتولى البرتغالي جوزيه مورينيو تدريب الملكي, وأصر وقتها محلل بي أن سبورت الحالي, على الحصول على خدماته بأي شكل من الأشكال وأي ثمن فريقه في ذات الوقت توتنهام الإنجليزي.

ونجح مودريتش مع ناديه الإسباني في الحصول على أربع بطولات من دوري أبطال أوروبا, وبطولة واحدة من الدوري الإسباني وكأس ملك اسبانيا, وكأس السوبر الإسباني مرتين, و4 مرات متوج بكأس العالم للأندية, بالإضافة إلى 3 مرات كأس السوبر الأوروبية.