شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع المهاجرين المصريين.. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد وصدام ناري بين جمعة وعواد والان مع التفاصيل

الخليج 365- يخوض المحترفون المصريون الذين يلبعوا في الدوريات الأجنبية والدوريات العربية بعض المباريات الهامة هذا الأسبوع والذي ينطلق اليوم الجمعة وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز المباريات التي تنتظر مهاجري الفراعنة.

محمد صلاح

وكما جرت العادة البداية دائماً ما تكون بالدولي المصري محمد صلاح الذي يخوض مع فريقه ليفربول تحدي ناري حينما يرحل لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

ويوم الأربعاء يخوض صلاح إختبار آخر صعب أمام فريق نادي واتفورد على ملعبه أنفيلد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين في طريق تتويج الريدز بلقب الدوري الغائب عن خزائنهم منذ أكثر من ربع قرن.

محمد النني

ويبحث متوسط ميدان الجانرز محمد النني عن فرصة للمشاركة مع فريقه بعد إستبعاده وغيابه عن الصورة خلال الفترة الماضية آخرها مباراة باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي والتي فضل إيمري إخراج الفرعون المصري من القائمة.

ويواجه الأرسنال هذا الأسبوع فريق نادي ساوثهامبتون على ملعبه إستاد الإمارات يوم الاحد المقبل لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين قبل أن يخوض تحدي آخر أمام بورنموث يوم الأربعاء على ملعبه أيضاً لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين.

أحمد المحمدي

يخوض فريق نادي أستون فيلا الذي يلعب له الظهير الأيمن المصري أحمد المحمدي إختبار صعب أمام ستوك سيتي على ملعب إستاد بريطانيا لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة دوري الدرجة الاولى الأنجليزي.

أحمد حجازي

يتطلع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون إلى قيادة فريقه من أجل عبور عقبتي شيفيلد يونايتد يوم غداً السبت على ملعبه ذا هاوثرونس في الوقت الذي يرحل فيه يوم الجمعة المقبل لمواجهة ليدز يونايتد لحساب مباراتي الجولة الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين من التشامبيونشيب.

سام مرسي

ومازلنا في الدوري الأنجليزي الدرجة الأولى حيث يخوض سام مرسي متوسط ميدان ويجان أتلتيك إختبار قوي حينما يستضيف فريق إيستويتش تاون على ملعب إستاد دي دبليو لحساب مباريات الجولة الرابعة والثلاثين.

محمود عبد الرازق شيكابالا

وفي الدوري اليوناني يخوض محمود عبد الرازق شيكابالا مع فريقه أبولون سيمرني مباراة قوية أمام آيك أثينا يوم غداً السبت على ملعب أثينا الأوليمبي سحيروس لويس لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري اليوناني.

عمرو وردة

وفي الدوري اليوناني أيضاً لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين يرحل عمرو وردة المحترف في صفوف أتروميتوس لمواجهة فريق أستيراس تريبوليس في مواجهة تبدو محفوفة بالمخاطر يسعى فيها وردة لمواصلة التألق بعد تسجيله لهدف في مباراة فريقه الأخيرة.

أحمد حسن كوكا

آخر المهاجرين المصريين في الدوري اليوناني أحمد حسن كوكا الذي يستضيف فريقه نادي أوليمبياكوس فريق أوميلوس فيلاثلون هراكليوس يوم الأثنين المقبل على ملعب إستاد كارايساكي.

محمود حسن تريزيجية وكريم حافظ

الثنائي المصري المحترف في صفوف قاسم باشا على موعد مع مباراتين في غاية الصعوبة الأولى يوم غداً السبت أمام ألانياسبور في الدوري التركي والمباراة الثانية يوم الثلاثاء أمام بلدية آكهيسار سبور في إياب ربع نهائي كأس تركيا بعد خسارة الفريق ذهاباً بهدف مقابل ثلاثة.

محمد عطوة

وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يخوض اللاعب محمد عطوة مع فريق الرائد مباراة قوية أمام الفيصلي على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين.

حسين السيد

وفي نادي الإتفاق يخوض حسين السيد مباراة هامة يوم الخميس أمام التعاون على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشتعلة لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين

محمد عواد وأحمد جمعة

وأخيراً يخوض الحارس الدولي محمد عواد مباراة في غاية الصعوبة اليوم أمام أحد على ملعب إستاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين أمام أحمد جمعة مهاجم الضيوف

