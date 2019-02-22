الامارات | بايرن ميونخ عن محمد صلاح وليفاندوفسكى: صورة تحمل الكثير من الفخر

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ عن محمد صلاح وليفاندوفسكى: صورة تحمل الكثير من الفخر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر نادى بايرن ميونخ الألماني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للثنائي لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ولاعب بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفسكي، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريق البافاري وليفربول الثلاثاء الماضي بملعب "أنفيلد" في إنجلترا بذهاب دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وكتب نادى بايرن ميونخ عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "صورة تحمل الكثير من الفخر!"، ومن المعروف أن اللاعب المصري يطلق على محمد صلاح، لقب "فخر العرب"، بينما يطلق على ليفاندوفسكى لقب "فخر البايرن".

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الإياب المحدد لها 13 مارس المقبل بملعب "أليانز أرينا" للعبور إلى الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا أو التعادل الإيجابى بأى نتيجة.