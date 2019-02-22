شكرا لقرائتكم فقرة "مان تو مان".. وحدة تدريبية إضافية لرمضان صبحي في مران الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع رمضان صبحي لاعب الفريق من أجل منحه عدة نصائح فنية له على هامش مران اليوم.

وبدأ الأهلي اليوم ،الجمعة،الاستعداد لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز.

وتحدث لاسارتي مع رمضان صبحي بشأن عدة أمور فنية وجمل عليه تنفيذها في المباراة وفي نهاية المران خصص لاسارتي فقرة تدريب إضافية لرمضان صبحي حيث قام اللاعب بالتسديد على المرمى تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.