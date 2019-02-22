شكرا لقرائتكم محمد صلاح: كلوب أخرج أفضل ما لدى من قدرات فنية.. وجعلنا أكثر تجانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى عن يورجن كلوب المدير الفنى للفريق وزميله البرازيلى فيرمينو قبل مباراة مانشستر يونايتد المحدد لها بعد غد الأحد، بملعب "أولد ترافورد" فى قمة مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وقال محمد صلاح فى تصريحات لشبكة ESPN العالمية، "يورجن كلوب مدرب رائع، نجح فى بناء فريق قوى ينافس حاليا على الفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز، كما وصل لنهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى".

أضاف نجم ليفربول: "يمكن القول أن يورجن كلوب نجح فى إخراج أفضل ما لدى من قدرات فنية وتهديفية كذلك بالنسبة لفيرمينو وساديو مانى".

وكشف محمد صلاح عن سر حالة الانسجام والتفاهم الرائع بينه وبين الثنائى ساديو مانى وفيرمينو قائلاً، "كلوب جعل طريقة اللعب أسهل بالنسبة لنا، وتغيير المراكز بين الثلاثى الهجومى كان مفيدًا لنا"، متابعا: "فى بعض المباريات يضعنى كلوب فى مركز المهاجم الصريح وفى بعض المباريات الأخرى يضعنى على الأطراف مع تبادل المراكز داخل أرض الملعب، وهذا أمر رائع".

وعن صراع المنافسة مع مانشستر سيتى على الفوز بلقب الدورى الإنجليزى قال محمد صلاح: "علينا أن نعترف بأن الضغوط تزداد على اللاعبين مع اقتراب المسابقة من خط النهاية، نحن مطالبون بتحقيق الفوز فى كل مباراة، وأتطلع لتحقيق حلم الطفولة بقيادة ليفربول للفوز بلقب البريميرليج".

واصل محمد صلاح تصريحاته قائلاً، "الكثير اندهش من تصريحاتى على مدار الشهور الماضية برغبتى فى الحصول على لقب الدورى الإنجليزى مع ليفربول، ظنّ البعض أن هذا جنون، ولكن الآن نحن فى موقع يجعلنا الأقرب لتحقيق اللقب".

كما تحدث محمد صلاح عن علاقته مع البرازيلى فيرمينو قائلا: "علاقتى معه رائعة، على الرغم أن فيرمينو لا يجيد التحدث بالإنجليزية إلا أن التواصل بيننا جيداً، فكرة القدم لا تحتاج إلى لغة من أجل التواصل".

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 65 نقطة من 27 مباراة، متفوقاً بفارق الأهداف على ليفربول صاحب نفس الرصيد والذى خاض 26 مباراة، فى حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.