شكرا لقرائتكم فيفا يمنع تشيلسي من إبرام صفقات لفترتين قيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، منع نادي تشيلسي الإنجليزي من إبرام وعقد أي صفقات خلال فترتين مقبلتين لحساب سوق الانتقالات بسبب مخالفات تتعلق بالنقل الدولي وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

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