شكرا لقرائتكم بيتروس: جوليانو يشعرني بالتفاؤل.. وفهد المولد يعجبني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لاعب الوسط البرازيلي بيتروس أراوجو، محترف النصر، أن وجود مواطنه جوليانو في الفريق يمنحه التفاؤل، خاصة إذا قال له الأخير إن الفوز سيكون حليف الفريق.

وقال بيتروس أراوجو، لاعب وسط النصر، في مقابلة خاصة مع "في المرمى": أنا شخصيا لا أحب الاستماع إلى أحد بل أفضل أن أعيش التجربة وأخوضها، وهو ما اتبعته أيضا عندما عشت في إسبانيا، سمعت الكثير لكن فضلت أن أخوض التجربة بنفسي، وفي السعودية المبدأ نفسه وأنا متأكد أنني سأعيش هنا تجربة جديدة، إذ تعجبني الثقافة هنا جدا وأحب احترام الناس لي كثيرا وللاعبي كرة القدم في العموم.

وأردف بيتروس أنه يحب الأكل في السعودية وقال: يعجبني الأكل كثيرا، نحن شعب يحب الأكل، وأحب الكباب أيضا ولدي ملابس عربية وأذهب دائما إلى مول المملكة ومول الإمارات مرتديا هذه الملابس ما يعجب الناس كثيرا، فهم يجعلوني أشعر وكأنني في منزلي.

وقال بيتروس إن السعودية تذكره بالبرازيل: ما يذكرني ببلدي هو وجود ملاعب بسيطة تمارس الناس فيها الرياضة طوال اليوم، فأنا أحب أن أرى الأطفال وهم يلعبون كرة القدم لأنني نشأت في مكان مماثل جدا. أما بالنسبة ليومي فأنا أستيقظ مبكرا، أتناول إفطاري وأذهب للتدريب مع جوليانو، فنحن نتدرب سويا مرتين في اليوم، الأولى مع مدرب شخصي والثانية نذهب سويا الى النادي الصحي، ودائما ما أكسبه في التدريبات فهو منافسي الأساسي، وبعد ذلك نذهب للغداء في الفندق ونرتاح بعدها قليلا بانتظار التدريب مع الفريق الذي يستغرق من 3 إلى 4 ساعات، وأعود بعدها إلى المنزل من جديد لأتناول عشائي وأرتاح ثم أنام لأعاود الكرة في اليوم التالي.

ولدى سؤاله عن أولوياته مع النصر خلال الموسم الحالي: أولويتي هي أن أواصل التدرب، فأنا أحب أن أساعد زملائي في النصر لنكون أبطال الدوري، أما ثاني أولوياتي هي الأكل، وأرغب بمعرفة المطاعم، لأنني عادة بعد الانتهاء من التدريب أذهب مع رفقائي لتناول الطعام.

ويرى بيتروس أن الرياض تشبه ساوباولو كثيراً من ناحية المطاعم والأكلات المتنوعة: الرياض تشبه ساو باولو كثيرا، فهي أكبر مدينة في أميركا اللاتينية وفيها مطاعم شبيهة جدا بالرياض.

وأكد لاعب الوسط البرازيلي أنه يسعى لتعلم اللغة العربية خلال فترته مع النصر: حاليا لدي معلمة اسمها كاتالينا تساعدني كثيرا لأتعلم أساسيات اللغة العربية، وأجدها صعبة نوعا ما خاصة أن الوقت محدود جدا لممارستها. وفي البداية طلبت من المعلمة أن تعلمني بعض الكلمات البسيطة لتسهيل مهمة التحدث والتواصل مع زملائي خلال المباريات أو حتى التدريبات خاصة أن هنالك بعض اللاعبين الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية ويصعب التواصل معهم، كما أن مترجم الفريق يساعدنا كثيرا.

وعن صداقته مع اللاعبين، قال بيتروس: أنا صديق الجميع لأنني إنسان بسيط جدا وإيجابي، يسرني كثيرا الحديث مع الجميع وخاصة الأطفال، وأحب الجميع وأنا على علاقة طيبة معهم لأني أحب المزاح كثيرا أما عن اللاعب الذي يشعرني بالتفاؤل فهو جوليانو فعندما يقول لي أننا سنفوز اليوم أشعر بثقة كبيرة.

ولدى سؤال بيتروس عن سبب ذهابه إلى السعودية، قال: أنا لاعب محترف وأحاول دائما تحسين أدائي، وبلا شك أنني اكتسبت خبرة كبيرة جدا خلال اللعب في إسبانيا، كما واجهت أفضل لاعبي العالم كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار وإنييستا، وهم جميعهم لاعبون رائعون واستثنائيون. كان لدي الفضول للاحتراف في السعودية يوما ما، وعندما أعلمتني إدارة ساو باولو أن نادي النصر يرغب بضمك إلى صفوف الفريق لم أفكر مرتين لأنني وقتها رغبت باكتساب خبرة اللعب في السعودية، فقد لعبت في أوروبا والبرازيل وانضممت إلى فرق كبيرة، وأرغب أن أكون مشهورا في كل أنحاء العالم والشهرة في العالم العربي ليست بقليلة ومهمة جدا، لهذا وافقت دون تردد.

ويروي بيتروس عن تواصله مع مواطنه برونو أوفيني قبل التوقيع مع النصر: عندما جاءني عرض النصر تحدثت مباشرة مع برونو، هو لاعب محترف هنا منذ 3 سنوات وعلى دراية تامة بالنادي وساعدني في الواقع كثيرا في البداية خاصة لمعرفة العادات والتقاليد في السعودية. فالدوري السعودي صعب جدا والمنافسة قوية، اللاعبون العرب يمتلكون إمكانيات فنية رائعة، وأعتقد أن استقطاب بعض المحترفين يساعد كثيرا في رفع مستوى اللعب والمنافسة بين الأندية، لذا ليس من السهل اللعب هنا، وهدفي هو نيل لقب الدوري مع النصر نعلم أن الأمر ليس سهلا لكننا نثق بقدراتنا وجاهزيتنا لتحقيق ذلك ونسعى لامتاع وإسعاد مشجعي الأصفر العاصمي.

وأفصح بيتروس عن نيته بإكمال عقده مع النصر، والممتد حتى نهاية موسم 2019 – 2020، قائلا: أنا سعيد بوجودي هنا في النصر وأرى أن الجماهير فرحة بي، وليس لدي نية بمغادرة الفريق كما أريد أن أكمل عقدي وأستمر هنا لسنوات طويلة.

وأبدى اللاعب السابق لريال بيتيس رأيه في اللاعبين العرب في الدوري السعودي وقال: بالنسبة للاعبين العرب، هنالك فراس البريكان أظن أن لديه إمكانيات رائعة وأعتقد أنه سيكون من أفضل اللاعبين في السعودية، فهد المولد يشبهني كثيرا، فهو يلعب بقلبه ويعطي فريقه أفضل ما لديه ويجذب انتباهي كثيرا.

واختتم بيتروس برأيه حول أفضلية الأرجنتيني ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وقال: كان لدي الحظ للعب أمام ميسي ورونالدو، فكل واحد منهما لديه طريقة لعب مختلفة عن الأخرى، فالاثنان رائعان ومن أفضل لاعبي العالم ولكن إذا كان علي الاختيار فميسي هو الأفضل لأنه يعجبني في طريقة لعبه أكثر ولكن هذا لا يعني أنه أفضل من كريستيانو رونالدو.