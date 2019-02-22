شكرا لقرائتكم الشلهوب: غوميز شاهدني في الكلاسيكو قبل سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد الشلهوب، قائد فريق الهلال، أن مباراة "الكلاسيكو" كانت قوية جدا، بعيدا عن موقف الفريقين في سلم ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وكشف أن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال أوضح له أنه كان تابع مباراة "الكلاسيكو" قبل فترة طويلة.

وانتصر الهلال بهدفين نظيفين على اتحاد جدة، يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 21 من مسابقة الدوري.

وقال الشلهوب في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس عقب اللقاء: خضنا المباراة دون النظر إلى ترتيب الفريقين في جدول الدوري، والمواجهة كانت قوية، وأبارك للهلال وأتمنى حظا أوفر للاتحاد.

ولفت الشلهوب إلى أن زميله المهاجم الفرنسي غوميز كشف له أنه كان يتابع كلاسيكو الهلال والاتحاد، وشاهد الشلهوب قبل سنوات في مواجهات "الكلاسيكو"، وأضاف: أوضحت له أن هدفي الأول كان في مرمى فريق اتحاد جدة في عام 1999، وكان لي الشرف بالمشاركة في مباراة يوم الخميس منذ البداية.