شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. سليمان وجمال يخوضان تدريبات تأهيلية وصلاح محسن فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلي وليد سليمان وعمرو جمال تدريبات بدنية على هامش مران الفريق صباح اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث يعانى وليد سليمان من الإصابة فى ركبته، فيما يعانى عمرو جمال من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

وأدى الثنائى تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد، الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، واستأنف الفريق تدريباته اليوم عقب انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.

على الصعيد ذاته، اكتفى صلاح محسن لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» على هامش المران.

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.