شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة الكاراتيه رضوى عرفة لـ"سوبر كورة": "الاتحاد باعنى وقال لسنا فى حاجة لك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رضوى عرفة، لاعبة المنتخب المصرى للكاراتيه، كواليس إيقافها من قبل منظمة المنشطات بداعى تناول المنشطات وملابسات الأزمة الخاصة بها. وتطرقت رضوى للحديث عن نيتها التجنيس واللعب باسم دولة جورجيا فى حوار مع سوبر كورة، لقراءة الحوار اضغط هنا:

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