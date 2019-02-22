مران الأهلي.. تدريبات بدنية لرباعي الفريق.. وعاشور ونجيب يواصلان التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف فريق الكرة بالأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الجونة المقرر لها بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الخميس عقب خوض مباراة الداخلية أمس الأول الأربعاء.

وفاز الأهلي على الداخلية بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ23 من الدوري الممتاز، ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 45 نقطة.

وخاض كل من وليد سليمان وعمرو جمال لاعبا الفريق تدريبات بدنية على هامش المران، إذ يعاني سليمان من الإصابة في ركبته، في حين يعاني جمال من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

واكتفى الحارس علي لطفي وصلاح محسن مهاجم الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم والجري حول الملعب.

ولم يشارك لطفي في تدريبات الحراس التي قادها طارق سليمان وضمت شريف إكرامي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

وواصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق تنفيذ برنامجهما التأهيلي في "الجيم"، وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي.

لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين خاضوا مباراة الداخلية أمس الأول الأربعاء خضعوا لتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك هشام محمد لاعب وسط الفريق في التدريبات بعدما غادر مباراة الداخلية بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية حيث فضل الجهاز الفني إراحته لتجنب تعرضه لمزيد من الإجهاد العضلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 للدوري الممتاز.