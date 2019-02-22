رسميًا | حرمان تشيلسي من إجراء صفقات لفترتين ميركاتو

تلقى تشيلسي صباح اليوم الجمعة صدمة قوية بمنعه من إجراء صفقات جديدة لمدة فترتين من سوق الانتقالات (الميركاتو الصيفي والميركاتو الشتوي)، بسبب خرقه لقواعد وقوانين الانتقالات المنصوص عليها في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وغرم تشيلسي مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني بعد هذه العقوبة التي ستنتهي فترتها عند فتح باب سوق الانتقالات الصيفية 2020 (ما هو الميركاتو الشتوي؟).
تفاصيل أكثر بعد قليل..
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