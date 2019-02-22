متولى يتهرب من تجديد عقده مع الإسماعيلي

محمود متولي لاعب الاسماعيلي

الإسماعيلية - محمد عمر:

رفض محمود متولى مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى الضغوط التى تمارس عليه حاليًا لحسم ملف تجديد عقده مع فريقه، وطلب ارجاء حسم هذا الأمر الى نهاية الموسم الجارى، متعللا بالتركيز فقط فى المباريات المقبلة المتتالية فى الدورى والكأس ودورى ابطال افريقيا الصعبة وحرصه على عدم تشتيت ذهنه.

وقال محمود متولى لإدارة ناديه إنه باقٍ فى عقده موسما اخر بخلاف الحالى وامامهم وقت للتفاوض عقب انتهاء الموسم الحالى.

وعلمت «الوفد» من مصادر قريبة من اللاعب ان سر مماطلته فى تجديد عقده حتى الآن

رغم المحاولات اكثر من مرة انه انهى الاتفاق بشكل سرى مع ادارة النادى الاهلى على اللعب هناك من خلال وساطة زميله السابق بالدراويش عمرو السولية الذى اقنعه باللعب للأحمر بعد اغراءات مالية.

وفى شأن مختلف، أثار قرار البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى بقيد الحارسين الصاعدين أيمن رجب وإبراهيم عبد الخالق بالقائمة الإفريقية الاستثنائية امس للاستعانة بجهودهما فى المباريات المقبلة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا, استياء ودهشة جمهور الدراويش

بقراره استبعاد الحارس محمود رضا الوافد الجديد لقلعة الدراويش من وادى دجلة بنظام الإعارة بنية البيع لأسباب غير معلومة بالرغم من اشادة سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الدراويش بمستواه بعد ظهوره بمستوى طيب ومميز للغاية فى التدريبات والمباريات الودية، الأمر الذى أدى لإصابة الحارس بالحزن الشديد من الظلم الواقع عليه.

وفى اطار الاستعدادات لمواجهة فريق قسنطينة الجزائرى غداً السبت بدورى أبطال إفريقيا طمأن الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى للفريق على سلامة طارق طه ومحمود دونجا وكريم بامبو ومحمود متولى الذين تعرضوا لكدمات خلال لقاء فريقهم الأخير أمام نجوم المستقبل بالدورى الممتاز والتى فاز فيها الدراويش وأنهم جاهزون للحاق بمباراة الغد.