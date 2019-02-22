مران الأهلي... صلاح محسن يكتفي بجلسة في "الجيم"

صلاح محسن لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: إكتفي صلاح محسن لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في "الجيم" على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. بالجزيرة. استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وكان الأهلي قد فاز على الداخلية أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز.

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