مران الاهلي .. تدريبات بدنية لوليد سليمان وعمرو جمال

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

خاض وليد سليمان وعمرو جمال لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته، في حين يعاني عمرو جمال من الإصابة

بمزق في العضلة الأمامية.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ 23 من منافسات الدوري الممتاز.