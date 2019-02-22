رئيس الزمالك: جروس مدرب كبير يستحق الدعم.. ولن أطلب تأجيل المباريات

كتب - مصطفى جويلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن جروس مدرب الفريق له تاريخا كبيرا، ويقدم كرة قدم ممتعة، ولكن هناك أخطاء صغيرة يجب أن يصححها.

قال رئيس الزمالك في تصريحاته عبر قناة المحور على برنامج الزمالك اليوم: "أنا مش هتكلم عن جروس، هقول اللي الجمهور بيقوله، أنا في الأول وفي الآخر واحد من جمهور الزمالك".

أضاف: "جروس مدرب محترم له تاريخ كبير، ولكن يتأخر في التغيير، والتأخر في قراءة المباراة، لما يكون في لاعب

منافس زي أحمد سمير أحسن لاعب، المفروض ينزل محمود عبد العزيز، ينزل يراقبه، ولكن جروس لم يفعل ذلك، أيا كان واثقون في المدرب وفي اللاعبين وفي كل الجهاز الفني

تابع: " جلستنا مع جروس كان متضمن فيها إن الراجل مكمل، وواثقون فيه، ولكن لازم ياخد باله من حجات صغيرة، وبقول الجماهير خليكوا ورا فريقكم، نمتلك أفضل فريق في مصر".

وتطرق للحديث عن الإعلام: "الزمالك لو اتعادل تبقى كارثة، إنما الأهلي يحصل حاجة ويغير مدربين الأمور تمشي عادي .. كفاية فضايحكوا كترت".

وحول سؤاله عن ضغط المباريات قال: " مش هعمل زي ما بيعمل النادي الأهلي وبيطلب التأجيل، احنا جاهزين لأي مباراة، وعندنا فريقين، محمد حسن وعبد العزيز لا يقلوا عن طارق حامد وكذلك عنتر وكهربا وأحداد وبوطيب والسعيد، الفريق كله جاهز ولن نطلب تأجيل أي مباراة".

اختتم: "أي مباراة للزمالك خارج البلاد تزيد عن ٥ ساعات، سنوفر للبعثة طائرة خاصة، أطالب من جمهور الزمالك الذي سيتواجد في برج العرب عدم التطاول علي اي شخص".