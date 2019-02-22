محاولات مكثفة من الأهلي لتجديد إعارة رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني

بدأ مسئولو الأهلى محاولات مكثفة لتجديد إعارة رمضان صبحى صانع الألعاب المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزى .

أجرى عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالأهلى، اتصالاً بنادر شوقى مدير أعمال اللاعب من أجل استطلاع رأى اللاعب فى البقاء موسما آخر، خاصة مع أنباء تحركات نادى وولفر هامبتون الإنجليزى لضم اللاعب فى الموسم الجديد.

على صعيد متصل، يخوض الفريق الأحمر تدريباته صباح اليوم الجمعة بعد أن فضل الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى إراحة لاعبيه، أمس الخميس، تجنباً للإجهاد استعداداً لمباراة الجونة بعد غدٍ الأحد فى الجولة الرابعة والعشرين للدوري.

ويخضع هشام محمد، لاعب الوسط، لفحص طبى بعد شكواه من كدمة فى العضلة الأمامية،

ويخضع حسام عاشور ووليد سليمان لاعبا الفريق لفحص طبى اليوم للاطمئنان على حالتهما، وتحديد موعد البدء فى مرحلة جديدة لهما ضمن البرنامج العلاجى الذى خضع له الثنائى فى الفترة الماضية.

وخاض عاشور وسليمان، برنامجا علاجيا وجلسات فى الجيم، وتحسنت حالة الثنائى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.. وكان عاشور قد اشتكى من إصابة فى منشأ العضلة الأمامية، فيما تعرض سليمان لإصابة فى الجزع الرباط الداخلى للركبة.