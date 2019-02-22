الأهلى يغرى لاعبيه بالمكافآت لحسم الدورى

فريق الاهلي

كتب- محمد اللاهوني:

حفز مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لاعبيه بالمكافآت لحسم لقب الدورى بعد أن تقلص الفارق مع الزمالك المتصدر إلى 7

نقاط، علماً بأن الأهلى له 3 مؤجلات بينما للزمالك مبارتان مؤجلتان فقط من بينها لقاءالقمة بين الفريقين.

ووعد مجلس الأهلى بمكافآت ضخمة للاعبين حال حسم لقب الدورى هذا الموسم، خاصة أن بعض رجال الأعمال الأهلاوية وعدوا بصرف مكافآت مالية للاعبى الفريق بعيداً عن اللائحة.