رياضة | "لاسارتي" يطمئن على بدلاء الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يطمئن على بدلاء الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة للاعبي الفريق الأحمر، على هامش المران اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وشارك في هذه التقسيمة لاعبو الأهلي الغير مشاركين في مباراة الداخلية السابقة، حيث اتسمت بالقوة والندية، في محاولة كل لاعب لإثبات قدراته وكسب ثقة المدير الفني والتواجد في تشكيل الفريق الأحمر.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الداخلية أول أمس الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الداخلية لمدة ٢٤ ساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة بعد غد الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
صلاح محسن يؤدي تدريبات بدنية في الأهلي
اكتفى صلاح محسن لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد فاز على الداخلية أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز.
علي لطفي يخوض تدريبات بدنية على هامش مران الأهلي
اكتفي علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وغاب اللاعب عن تدريبات حراس المرمى التي قادها طارق سليمان مدرب حراس المرمى والتي ضمت شريف إكرامي ومصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان، حيث اكتفى علي لطفي بأداء تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق برفقة محمد نجيب الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.
يذكر أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق خاض تدريبات استشفائية برفقة مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الداخلية أمس الأول والتي حسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز.