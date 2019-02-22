رياضة | مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يعلن اعتزاله كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان يعلن اعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان مفاجاة من العيار الثقيل، بعدما أعلن اليوم، اعتزاله كرة القدم عقب رحيله عن باريس سان جيرمان، أمس الخميس.

وأعلن لاسانا ديارا، صاحب الـ33 عامًا، اعتزاله كرة القدم بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الباريسي، وكان ديارا قد انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان فى يناير 2018 لمدة عام ونصف، خاض الموسم الماضى 13 مباراة مع الفريق فى كل المسابقات، ليحقق الثلاثية المحلية، فى حين خاض 3 مباريات فقط هذا الموسم، تحت قيادة مدربه توماس توخيل.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل "انستجرام": "حان الوقت للاعتزال.. قدمت الكثير لكرة القدم، شكرًا للساحرة المستديرة التى منحتنى الكثير، لم أفعل كل شىء بشكل رائع، لكنى فعلته من قلبى".

وشارك ديارا مع المنتخب الفرنسى فى 34 مباراة، ولعب خلال مسيرته فى أندية تشيلسى ولوهافر وأرسنال وبورتسموث وريال مدريد، كما لعب أيضًا فى روسيا والإمارات.