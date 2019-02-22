رياضة | موعد مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق النصر السعودي في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه الكبير على اجمك الأوزبكي بنتيجة 4-0 في مباراة الملحق، وانضم النصر لفرق المجموعة الأولى، مباراة النصر والوصل الإمارتي ستكون بداية مشوار العالمي في تلك المجموعة، تضم تلك المجموعة أيضا الزوراء العراقي وذوب آهن الإيراني، مجموعة صعبة وقوية، يتأهل عنها فريقين فقط وهما أصحاب المركزين الأول والثاني بنهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات، من الجدير بالذكر أن النصر أحد الأندية المرشحة للفوز بلقب آسيا هذا العام.

وتقام المباراة المرتقبة في الجولة الأولى بين النصر والوصل يوم الإثنين الموافق 4 مارس 2019 عل ملعب زعبيل بمدينة دبي، وستكون هي المباراة الأولى للبطل الإماراتي في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث يبدأ البطولة من دور المجموعات مباشرة بوصفه وصيف الدوري الإماراتي، من لمرتقب أن يحضر المباراة جماهير غفيرة سواء جماهير الوصل أو من الجماهير السعودية المتواجدة الآن في دبي.

موعد مباراة النصر والوصل والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة السابعة مساءا بتوقيت السعودية الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي، وسيتم نقل المباراة عبر قناة bein sports الناقل الحصري للبطولة.