رياضة | تدريبات بدنية للحاوي والغزال في مران الأهلي

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خاض وليد سليمان وعمرو جمال لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته، في حين يعاني عمرو جمال من الإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني.