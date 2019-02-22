رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الإنجليزي مجانا

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يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح يوم الأحد المقبل على استاد "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري العام.
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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي يوم الأحد 24/2/2019
يستضيف مانشستر يونايتد على أرضه مواجهة قوية ضد ليفربول، ويأتي ذلك يوم الأحد 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.
ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على الشياطين الحمر في ملعب "الأولد ترافورد" وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد بالبريميرليج.
فيما يتواجد نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات.
وتعتبر مباراة قوية بين الطرفين حيث يطمح الريدز لحصد الثلاث نقاط والعودة لقمة جدول ترتيب البريميرليج بينما يحاول نادي مانشستر يونايتد أن يرفع رصيده ويواصل السير في طريق الانتصارات.
وستكون مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ماعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق عربي.
ويمنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.
جوارديولا: مانشستر سيتي لن ينافس على دوري أبطال أوروبا
أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عدم جاهزية فريقه للمنافسة في الأدوار الأخيرة على دوري أبطال أوروبا.
ولم يكن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، سعيداً بعدما خطف فريقه بـ10 لاعبين الفوز 3-2 على شالكه، في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا.
وهز سيتي الشباك مرتين في آخر 4 دقائق، ليقلب تأخره إلى فوز بعدما تقدم 1-0، لكنه وجد نفسه متأخراً بعد استقباله ركلتي جزاء في 7 دقائق.
وقال جوارديولا: "كانت نتيجة رائعة، قدمنا للمنافس ركلة جزاء ثم ركلة أخرى ثم الطرد لذا فهذا ليس جيداً، ما زلنا غير جاهزين للمنافسة في الأدوار الأخيرة للبطولة، هذه حقيقة، قدمنا أداءً جيداً لكننا فقدنا بعض الكرات بسهولة وهو ما لا يجب حدوثه في هذه البطولة، ثم استقبلت شباكنا هدفين من ركلتي جزاء".
وأضاف جوارديولا: "كان مثل ما حدث في أنفيلد ضد ليفربول في الموسم الماضي عندما خسرنا 0-3، قدمنا هدفين في الوقت الذي لم يفعل فيه شالكه أي شيء، الأداء كان جيداً في النهاية وبفضل كفاءة ليروي اللاعبون الكبار يحسمون هذا النوع من المباريات".
كوكي يحرج كريستيانو رونالدو
أبدى كوكي ريسوركسيون لاعب وسط أتلتيكو مدريد إعجابه بأداء زميله المهاجم ألفارو موراتا، الذي ألغى الحكم هدفًا له بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد خلال مباراة أتلتيكو مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي.
وفاز أتلتيكو مدريد، على ضيفه يوفنتوس بنتيجة (0-2)، مساء أمس الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال كوكي إن تقنية الفيديو ستنصف ألفارو وستقف إلى جانبه يوما ما، لقد سجل هدفين ألغيا له أمام يوفنتوس وقبل جولتين أمام ريال مدريد في الليجا.
وأضاف الدولي الإسباني: "قد يستحق الهدفين، لكن ينبغي احترام القرارات فنحن نحترم الحكام وسنواصل الرغبة في محاولة الفوز بالمباريات وتسجيل عدد أكبر من الأهداف خشية إلغاء بعضها".
وعن الإشارة التي وجهها المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، لجماهير الأتلتي بأصابعه الخمسة، قال: "لم أرّ شيئا في الملعب وربما كان يحيي أحدهم.. إذا كان يمتلك خمسة ألقاب في التشامبيونزليج فينبغي تهنئته، ليس لدينا شيئا آخر لنقوله".
وتابع كوكي: "كانت مباراة صعبة للغاية ومتقاربة المستوى خاصة في الشوط الأول. في الشوط الثاني حظينا بفرص أكثر، خرجنا بنتيجة كبيرة من المتروبوليتانو ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة هناك وأن نلعب بتواضع كبير لأننا سنذهب للعب في تورينو أمام واحد من أفضل فرق العالم".
كما أشاد كوكي بالمباراة الكبيرة التي قدمها زميله الآخر، دييجو كوستا، قائلًا: "لم يكن متأثرًا بغيابه لفترة طويلة عن الملاعب، بالنسبة لنا إنه لاعب أساسي خاصة لما يقدمه من تضحيات في الملعب ولما يقدمه للفريق، نحتاجه هكذا بكل قوته".
ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على يوفنتوس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في معقل البيانكونيري، يوم 12 مارس المقبل، في رحلة محفوفة بالمخاطر للروخي بلانكوس، رغم أفضلية الفوز ذهابا بثنائية نظيفة.