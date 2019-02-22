رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الإنجليزي مجانا

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يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح يوم الأحد المقبل على استاد "أولد ترافورد" ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري العام.

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي يوم الأحد 24/2/2019

يستضيف مانشستر يونايتد على أرضه مواجهة قوية ضد ليفربول، ويأتي ذلك يوم الأحد 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز. ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على الشياطين الحمر في ملعب "الأولد ترافورد" وذلك يوم الأحد في تمام الساعة الـ4:05 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:05 بتوقيت مكة المكرمة. ويحتل حالياً نادي ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 65 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 20 وتعادل 5 مباريات وخسر لقاء وحيد بالبريميرليج. فيما يتواجد نادي مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة حيثُ لعب 26 مباراة وفاز في 15 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 5 مواجهات. وتعتبر مباراة قوية بين الطرفين حيث يطمح الريدز لحصد الثلاث نقاط والعودة لقمة جدول ترتيب البريميرليج بينما يحاول نادي مانشستر يونايتد أن يرفع رصيده ويواصل السير في طريق الانتصارات. وستكون مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ماعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق عربي. ويمنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.