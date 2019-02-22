رياضة | تدريبات استشفائية للاساسيين في الأهلي.. ونجيب وعاشور يواصلان التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات استشفائية للاساسيين في الأهلي.. ونجيب وعاشور يواصلان التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الداخلية الأخيرة، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية بالجري حول الملعب، ثم أدوا تدريبات داخل صالة الجيمانزيوم.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الداخلية أول أمس الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الداخلية لمدة ٢٤ ساعة.

حسام عاشور ومحمد نجيب يواصلان التأهيل في الأهلي

واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وأدى عاشور ونجيب تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، في إطار البرنامج التأهيلي الذي وضع لهما للتعافي من الإصابة.

ويعاني عاشور من الإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية تعرض لها في مباراة الفريق الأحمر أمام حرس الحدود، فيما يؤدي نجيب برنامجا تأهيليا بعد خضوعه لعملية غضروف الركبة والتي أبعدته عن الفريق منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الداخلية أول أمس الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الداخلية لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة بعد غد الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.