رياضة | ريال مدريد يخطط لحسم صفقة العمر

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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لاستكمال خطته التي يسير في تنفيذها ببناء جيل جديد بعد حصول النادي على أربع بطولات أوروبا خلال خمس سنوات فقط.

ريال مدريد يضع عينه الآن على البلجيكي هازارد لاعب تشيلسي ويسير على نهج مواطنه كورتوا الذي انتقل من تشيلسي للريال، كورتوا الذي رفض عدة عروض لتجديد تعاقده وكانت نيته الذهاب لمدريد، حيث كان سينتهي عقد كورتوا في صيف 2018 لينتقل لريال مدريد بعقد قيمته 35 مليون يورو بعد أن كانت وصلت قيمته ل80 مليون يورو، بعد رفض الحارس تجيد تعاقده.

نادي الريال يستعد لنفس الخطة للتعاقد مع هازارد الذي ينتهي تعاقده صيف 2020، وتحدث والده بأنه رفض أكثر من عرض لتمديد تعاقده مع تشيلسي وهذا يخدم ريال مدريد.

الصحفي البلجيكي كريستوف تيرور المعروف أنه مقرب من هازارد قال: اللاعب رفض عرضي للتجديد مع تشيلسي، وهذا يعني أنه ينتظر شيء، ولا شيء حاليًا سوى ريال مدريد.

هازارد نفسه تحدث سابقًا: لقد قررت بأن أتخذ قراري بما سأفعله، حاليًا أنا مع تشيلسي ويتبقى في عقدي موسم ونصف والجميع يعلم ذلك، ستعرفون قراري قريبًا.

ريال مدريد يستعد لللتعاقد مع اللاعب رغم تسريب أخبار عن أن تشيلسي سيطلب مبدأيًا 112 مليون يورو، رغم وصول اللاعب لسن 28 عام، وما يسهل التعاقد هو الصداقة التي تجمع بين كورتوا وهازارد.