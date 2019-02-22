شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يحدد 3 مارس للإعلان عن قائمة مصر لمباراتي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365- حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الميكسيكي خافيير أجيري، موعد إعلان أسماء اللاعبين المحترفين الذي سيخوض بهم مباراتي النيجر ونيجيريا، وذلك في 3 مارس المقبل.
ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة يوم 18 من نفس الشهر ببرج العرب بالإسكندرية ثم السفر للنيجر يوم 20 أو 21 مارس استعداداً لمواجهة النيجر أحد أيام 22 أو 23 مارس ثم التوجه لنيجيريا لمواجهتها يوم 26 من نفس الشهر على متن طائرة خاصة.
واستقر أجيرى على إراحة بعض المحترفين فى المعسكر المقبل وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى.
كانت هذه تفاصيل خبر أجيري يحدد 3 مارس للإعلان عن قائمة مصر لمباراتي أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.