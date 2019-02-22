شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة تواجه لاعب الأهلي المصري والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- يبدو أن الحلم الذي سعى وراءه مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار لفريق أحد السعودي، بدأ في أن يبتعد رويدًا عنه، فمنذ انضمامه لصفوف الفريق السعودي في يناير الماضي، لم يشارك في أي مباراة بسبب لعنة الإصابة التي يعاني منها.

وكان اللاعب قرر أن يخوض تجربة الاحتراف مرة أخرى حتى يخطف أنظار مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، ليعود مرة أخرى لمكانته في صفوف الأحمر، ولكن يبدو أن مستقبله أصبح مجهول ومهدد في فريقه الجديد، حيث طلبت إدارة أحد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، منحه إذنًا بقيد لاعب أجنبي أخر بدلًا من مؤمن زكريا.

ووفقًا لما نشرته الصحف السعودية، أجرت اللجنة فحص اللاعب في وجود عدد من الإطباء، حيث اشترط الاتحاد السعودي، التحقق من جاهزية اللاعب طبيًا، للموافقة على استبداله بلاعب أجنبي من عدمه.

وبعد الفحص التي أجرته اللجنة الطبية، طالبت الاتحاد السعودي بضرورة توقيع الكشف الطبي مرة أخري وإخضاع اللاعب لفحوصات جديدة لحسم أمره مع الفريق.