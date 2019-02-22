انت الان تتابع تركي آل الشيخ يقرر تجميد نشاط نادي بيراميدز وتصفيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ ص

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، قرر تجميد النادي وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة. وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء". يذكر أن هناك أزمة بين النادي الأهلي وبيراميدز واتحاد كرة القدم، فيما يخص جدول مباريات الدوري المصري العام.

وكان مجلس إدارة الأهلي قرر في اجتماعه برئاسة محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية