انت الان تتابع «حدود العشري» يسعى للثأر من المقاصة في المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس) بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام نظيره مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، شهد فوز الفريق الفيومي بثلاثية نظيفة، أحرزها باولين فوافي وجون أنطوي وايريك تراورى (الذي انتقل في فترة الانتقالات الماضية لصفوف بيراميدز)، وكان عماد سليمان حينها مدربًا للحرس.

ويحتل نادي حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر في 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش والجونة، التاسع والعاشر على الترتيب، وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب