انت الان تتابع رئيس الزمالك: الخطيب «كي جي1» إدارة ولازم يتعلم مني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص
علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تفعيل النادي الأهلي لبند عدم مشاركة لاعبيه المعارين أمامه في مباريات فرقهم، والتي كان بدأها النادي الأبيض في السنوات القليلة الماضية. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور: «التلميذ يتعلم دائمًا من أستاذه، مع إحترامي لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي أعتبره لاعب فذ ومن أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، لكنه ما زال في مرحلة (كي جي1) بالإدارة.
وتابع: «ليس عيبًا ولازم يتعلم محمود الخطيب مني، فأنا رئيس محكمة سابق وأعمل في الإدارة منذ سنوات طويلة، على عكس رئيس القلعة الحمراء». وأشار، إلى أن ناديه نعى في إحدى الصحف الراحل خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، الذي توفي قبل أيام قليلة، بينما لم يقوم النادي الأهلي نفسه بعمل ذلك. وكان نادر شوقي
وتابع: «ليس عيبًا ولازم يتعلم محمود الخطيب مني، فأنا رئيس محكمة سابق وأعمل في الإدارة منذ سنوات طويلة، على عكس رئيس القلعة الحمراء».
وأشار، إلى أن ناديه نعى في إحدى الصحف الراحل خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، الذي توفي قبل أيام قليلة، بينما لم يقوم النادي الأهلي نفسه بعمل ذلك.
وكان نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة الكرة بنادي الجونة تحدث عن بند عدم مشاركة لاعبي فريقه المعارين من الأهلي أمام الفريق الأحمر، كاشفًا أن هناك محاولات مع الأخير للسماح بمشاركة اللاعبين في اللقاء، لكنه يثق في بقية لاعبيه أيًا كان القرار.ويحل الأهلي ضيفًا على الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 في بطولة الدوري الممتاز، ويضم الأخير بين صفوفه 4 لاعبين معارين، هم: أحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفي، ومحمود الجزار.
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