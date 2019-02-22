شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة.. من تصريحات أسامة كمال لتدوينة «شكر» تركي آل الشيخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، وجه خلالها الشكر والتحية لكل من تعامل معهم في مصر، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريحات للإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي إم سي، والتي انتقد فيها اتحاد الكرة بسبب أزمة الأهلي وبيراميدز.

وقال «الشيخ»: «لما احنا قبلنا الاستثمار الأجنبي في الكرة، هو كان شرط المستثمر إنه لازم ياخد بطولة الدوري وإلا مش هايستثمر، مش عاوز أخوض في موضوع أزمة اتحاد الكرة والأهلي، بعد مخاطبة الأندية والتأكيد على عدم مخالفة شروط التراخيص الممنوحة ليهم كشرط لتجديدها، وإنه بموجب ده بيتم الترخيص بالمشاركة في البطولات الأفريقية».

وأضاف: «في سؤال عاوز أقوله لاتحاد الكرة، إيه الهدف من استبدال ماتش في الدوري لماتش في الكأس بين نفس الفريقين، هاتفرق إيه، بتجامل مين على حساب مين، هل ينفع واحنا بنجمع كل جهدنا علشان ننجح كأس الأمم الأفريقية نعمل مشكلة من لا شء علشان نراضي شخص، طب لو الأهلي انسحب بسبب التعنت ده وواضح إن الكلام واللعب على المكشوف أوي، إيه اللي هايستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من بطولات أفريقيا، هل علشان نادي تاني يدخل بدل الأهلي».

وواصل: «تاني نسأل، هلى علشان نقبل الاستثمار الأجنبي في الكرة هل كان في شرط كده يعني إن يبقى في بطولة، محتاجين رد، وللا مش مهم الرد، وكلامي الناس اللي بتفهم في الكرة أكثر مني كتير، فتوا وقالوا وتباينت وجهات النظر، مش بتكلم في الكرة إلا إذا كان في شئ فج وعيب وكفاية بقى، وحرام عليكو مصر، وحرام عليكو المصريين».

وقام «آل الشيخ»، بنشر مقطع فيديو تصريحات أسامة كمال على صفحته بموقع «فيس بوك، وكتب عليه:»معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا مايجيب كسره لحد«.

فيما كتب بعدها الإعلامي إبراهيم فايق، المذيع السابق في قناة بيراميدز والحالي في قناة النهار، «مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء».

وبعد ساعات قليلة كتب «آل الشيخ»: «تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر.. المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير.. حسام البدري.. أحمد حسن.. حسام حسن وإبراهيم.. هادي خشبة.. محمد العاصي.. هاني أبوريدة.. محمد كامل.. مدحت شلبي.. أحمد عفيفي.. إبراهيم فايق.. رضا عبدالعال.. خالد الغندور.. ميدو.. عمرو أديب.. عمرو دياب.. محمد حماقي.. محمد هنيدي.. هاني فرحات.. محمد رمضان.. رامي إمام.. أيمن بهجت قمر.. أمير طعيمة.. خالد تاج.. عمرو مصطفى.. هاني فرحات.. طارق مدكور.. خالد عز.. حمادة إسماعيل.. جمال ومدحت العدل.. محسن جابر.. هاني شاكر..عمرو الليثي.. إيهاب جلال.. لاعبي وإداريي بيراميدز، مع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت حد».