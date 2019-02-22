جوميز يهدي قميصه لطفل سعودي بعد إثارته بالرعب

قام الحساب الرسمي للدوري السعودي بنشر صور للاعب الهلال بافتيمبي جوميز، باحتفاله بالهدف الاول لفريقه في الدقيقة 67 في شباك اتحاد جدة. وتحت عنوان: "الأسد أخاف الشبل واحتضنه"، نشر الحساب الرسمي صورًا لاحتفاله وخوف أحد الصبية حول الملعب من طريقة احتفاله. واستطاع الهلال الفوز على حساب اتحاد جدة بهدفين نظيفين ليرفع رصيده للبطولة بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة. وأهدى جوميز قميصه للطفل عقب نهاية المباراة. وقال جوميز عقب المباراة في تصريحات عقب المباراة: "اعتبر نفسي سفيراً للكرة السعودية في العالم".

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