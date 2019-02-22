تقرير ..ريال مدريد توصل لاتفاق مع مودرتش لتمديد عقده حتى 2021

كشفت تقارير صحفية أسبانية، إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب الوسط لريال مدريد ، توصل لاتفاق مع فريقه ريال مدريد، لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2021.

ووأشارت صحيفة "ماركا"، اليوم الجمعة، أن اللاعب صاحب الـ33 عاما اتفق على تجديد عقده، ليضع بذلك حدا للشائعات التي كانت تتحدث عن إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء الصيف المقبل، وهو خيار لم يخطر ببال الكرواتي على الرغم من كثرة الأقاويل حول اهتمام إنتر ميلان بضمه.

وكان لوكا، قد وصل لصفوف الريال في صيف 2012، على يد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الفريق آنذاك، قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ويمتد عقده الأساسي مع الملكي حتى يونيو/حزيران 2020.

وفاز مودريتش في 2018، بجوائز أفضل لاعب في مونديال روسيا، وأفضل لاعب في أوروبا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والكرة الذهبية التي تقدمها صحيفة (فرانس فوتبول).

وأكملت الصحيفة أن هذا التجديد قد يكون الأخير للاعب الذي سيكمل عامه الـ36 في سبتمبر/أيلول 2021، لكن الأمر سيتوقف على أدائه، مذكرة بأن حلم لوكا والريال هو أن ينهي لاعب الوسط مسيرته في سانتياجو برنابيو.

وتعلم إدارة ريال مدريد، بقيادة فلورنتينيو بيريز، أهمية مودريتش بالنسبة للفريق، إذ ظهر تأثير غيابه عن الملكي، في مباراته الأخيرة بالليجا، بالخسارة أمام جيرونا بنتيجة 2/1.