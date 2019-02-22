إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد وغلق القيد بالدوري الانجليزي

قامت إدارة الدوري الإنجليزي بالاعلان أن النسخة الجديدة من المسابقة موسم 2019-2020 من المنتظر أن تنطلق 10 أغسطس في العام الجاري.

وقال الدوري الانجليزي في بيان مختصر نشره اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على الانترنت أن الموسم القادم سوف يبدأ أغسطس المقبل مع الإعلان عن مزيد من المواعيد تخص الموسم في وقت لاحق.

وأشار الاتحاد الانجليزي ان انطلاق المسابقة سيأتي عقب يومين من غلق موسم الانتقالات الصيفي في الخامسة من مساء الخميس 8 أغسطس.

وينتهي الموسم الحالي من الدوري الانجليزي في 12 من مايو القادم بخوض مباريات الجولة الـ38 من عمر المسابقة.

ويحتل مانشستر سيتي - حامل اللقب - صدارة الدوري الانجليزي متفوقًا بفارق الأهداف على ليفربول الذي لعب مباراة أقل، ويقترب منهما في جدول الترتيب توتنهام صاحب المركز الثالث.