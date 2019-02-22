أبرز العناوين التي جاءت في صدر الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

فيرمينو يظهر بسيارته اللامبورجيني الجديدة

ظهر النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزية بسيارته الجديدة الفارهة من طراز لامبورجيني وذلك خلال تناول العشاء مع أليسون حارس مرمى فريقه.

وتقدر قيمة السيارة بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني باللون الأصفر الذي لفت الأنظار وعدسات الكاميرات إلى لاعب ليفربول الذي كان يتجول في المدينة الإنجليزية ليفربول قبل الاتجاه إلى المطعم لمقابلة أليسون ومورينو.

تكلفة باهظة

وفقاً للدقائق التي لعبها أليكسيس سانشيز لاعب فريق مانشستر يونايتد في البريميرليج هذا الموسم ومقارنتها براتبه الإسبوعي، فإن كل دقيقة لعبها التشيلي كلفت إدارة الأحمر 16 ألف يورو.

وفي الوقت نفسه يكلف راشفورد المتألق مع فريق الأحمر في الوقت الحالي 767 جنيهاً إسترلينياً فقط عن كل دقيقة يلعبها.

ذا صن

تعبير أوزيل

عبر الألماني مسعود أوزيل عن قدراته الفنية العالية التي لم تتأثر بفترة غيابه، وذلك بمشاركته في فوز أرسنال بثلاثية نظيفة على باتي باريسوف في الدوري الأوروبي.

ولعب النجم الألماني بقميص أرسنال للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي، وظهر في حالة فنية جيدة عبرت عما يمكن أن يقدمه اللاعب لفريقه اللندني.

راكيتيتش يرفض البريميرليج

رفض اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن وصلته عروضاً من أندية إنجليزية بينها أرسنال ومانشستر يونايتد.

ويقترب لاعب وسط برشلونة من الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميلان في الصيف المقبل، حيث أبدى العملاق الإيطالي اهتماماً كبيراً بضمه.

الصحافة الإسبانية

ماركا

رونالدو فاز بدوري الأبطال 3 مرات فقط

قال إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بأن كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس الإيطالي تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات فقط، وليس 5.

وأشار رونالدو لجماهير أتلتيكو مدريد أثناء الخسارة في ذهاب دوري الأبطال بخمسة أصابع تعني بطولاته الخمسة، ورد سيريزو قائلًا: "بالنسبة لي، هو لم يتمكن من الفوز بخمس بطولات، لكن 3 فقط، لأنه لم يفز في البطولتين الأخرتين أمام أتلتيكو مدريد."

آس

الريال بطلًا لأوروبا لمدة 1000 يومًا

استطاع ريال مدريد أن يحتفظ بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، بعدما بقت ذات الأذنين حبيسة خزائن النادي الملكي منذ 28 مايو 2016، لتبقى داخل النادي لمدة 1000 يومًا على التوالي.

ولعب ريال مدريد 33 مباراة في دوري أبطال أوروبا وتمكن من الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 5 ولم يخسر سوى 5 مباريات فقط، وتمكن من تسجيل 83 هدفًا واستقبل 40 هدف.

سبورت

رجلان أقنعا دي يونج بالانضمام لبرشلونة

صرح فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام المنضم برشلونة بداية من الصيف المقبل، بأن الثنائي ياسبر سيليسين ومارك أوفرمارس أقنعاه باتخاذ قرار الانضمام إلى الفريق الكتالوني.

وقال دي يونج بأنه تحدث مع سيليسين حارس برشلونة وكان حديثه رائع عن المدينة، وساعدني كثيرًا وأوضح أن التدريبات قوية للغاية بسبب مستوى اللاعبين القوي، أما أوفرمارس فقد أكد أن برشلونة مدينة استثنائية وأكد على ضرورة التمسك بفرصة الانضمام لبرشلونة.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

إنتر وراكيتيتش

ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي إنتر ميلان تواصل المساعي من أجل الحصول على خدمات الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأضافت أن النادي الإيطالي يرغب في ضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة وسط أنباء أنه تم عرض عليه راتب 6.5 مليون يورو في الموسم.

وكان راكيتيتش قد انضم لصفوف برشلونة في عام 2014 قادما من نادي إشبيلية.

كالتشيو ميركاتو

عودة ساري

ذكرت تقارير صحيفة أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع المدرب ساري المدير الفني لفريق تشيلسي للعودة من جديد لأجواء الدوري الإيطالي.

ويُعاني ساري في الوقت الحالي مع تشيلسي من حيث تراجع النتائج والعروض مما جعل الشكوك تحوم حول بقاءه مع البلوز.

وكان ساري قد انضم لقيادة تشيلسي بعد رحيله عن نابولي.

الصحافة الألمانية

بيلد

لاعب بايرن مهدد بالإيقاف

بعدما خدع خافي مارتينيز الحكم، بالسقوط في الدقائق الأخيرة، قال الخبير التحكيمي "كينهوفر" بأن نجم وسط الفريق البافاري مهدد بالإيقاف بسبب إدعاء السقوط من أجل إهدار الوقت أمام ليفربول.

واعترف نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ بتظاهر لاعبوه بالإصابة في الدقائق الأخيرة للمباراة، مثل مارتينيز.

كيكر

الفوز السابع لفرانكفورت

حقق اينتراخت فرانكفورت فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف لهدف وحيد، على حساب شاختار دونستيك بإياب دور الـ32 للدوري الأوروبي.

ويعد ذلك الفوز هو السابع لفرانكفورت في الدوري الأوروبي، في 8 مباريات، حيث لم يخسر هذا الموسم في اليوروبا ليج.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

تأهل الكبار في الدوري الأوروبي

تأهلت الفرق الكبيرة المشاركة في الدوري الاوروبي، إلى دور الـ16 ببطولة يوروبا ليج.

وأطاح أرسنال بباتي بوريسوف بثلاثية، وأطاح فالنسيا بسيلتيك بالفوز ذهابا (2-0) وإيابا (1-0)، وصعد نابولي على حساب زيوريخ السويسري بالفوز (5-1) في مجموع المباراتين.

ليكيب

راعي جديد لباريس بدلا من طيران الإمارات

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن راعي جديد على قميص الفريق، بعقد قيمته تتجاوز 50 مليون يورو سنويا.

ودخل الراعي الجديد "جيرسي" محل طيران الإمارات، مع نهاية الموسم، بما يوازي ضعف قيمة العقد الحالي مع شركة الطيران الموجودة مع الفريق منذ عام 2006.

ويبحث باريس منذ أشهر على شريك جديد، قبل أن ينتهي به المطاف لإبرام التعاقد اليوم.