شكرا لقرائتكم مودريتش يتفق على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية مدريدية، أن لاعب الوسط الكرواتى لوكا مودريتش توصل إلى اتفاق مع فريقه ريال مدريد لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2021.

وذكرت صحيفة "ماركا" الجمعة، أن اللاعب صاحب الـ33 عاما اتفق على تجديد عقده، ليضع بذلك حدا للشائعات التى كانت تتحدث عن إمكانية رحيله عن القلعة البيضاء الصيف المقبل، وهو خيار لم يخطر ببال الكرواتى على الرغم من كثرة الأقاويل حول اهتمام إنتر ميلان بضمه.

وكان لوكا قد وصل إلى صفوف الريال فى صيف 2012 على يد البرتغالى جوزيه مورينيو، مدرب الفريق آنذاك، قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزى، ويمتد عقده الأساسى مع الملكى حتى يونيو 2020.

وفاز مودريتش فى 2018 بجوائز أفضل لاعب فى مونديال روسيا وأفضل لاعب فى أوروبا، التى يمنحها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) والأفضل التى يمنحها الاتحاد الدولى للعبة (فيفا)، والكرة الذهبية التى تقدمها صحيفة "فرانس فوتبول".

وأبرزت الصحيفة أن هذا التجديد قد يكون الأخير للاعب الذى سيكمل عامه الـ36 فى سبتمبر 2021، لكن الأمر سيتوقف على أدائه، مذكرة بأن حلم لوكا والريال هو أن ينهى لاعب الوسط مسيرته فى سانتياجو برنابيو.