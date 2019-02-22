شكرا لقرائتكم كوكا أفضل لاعب فى مباراة أولمبياكوس ودينامو كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، أفضل لاعب فى أولمبياكوس اليونانى أمام دينامو كييف الأوكرانى فى المباراة، التى جمعتهما مساء أمس فى "إياب" دور الـ32 بمسابقة الدورى الأوروبى "اليوروباليج".

وحصل أحمد حسن كوكا على 7.3 – 10 فى التقييم، الذى أعده الموقع عن مستويات لاعبى أولمبياكوس أمام دينامو كييف، وهو التقييم الذى لم يحصل على أى لاعب آخر فى صفوف الفريق اليونانى.

وودع أولمبياكوس منافسات الدورى الأوروبى من دور الـ32 بعد خسارته فى مباراة أمس أمام دينامو كييف، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت فى اليونان انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2.