شكرا لقرائتكم تقارير سعودية: خضوع مؤمن زكريا لفحوصات طبية إضافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللجنة الطبية التابعة للاتحاد السعودى لكرة القدم، أوصت بإخضاع المصرى مؤمن زكريا، مهاجم فريق أحد، إلى فحوصات إضافية.

ذكرت الصحيفة أن مؤمن زكريا خضع أول أمس الأربعاء، لفحوصات طبية بالعاصمة السعودية "الرياض"، بناء على طلب إدارة نادى أحد التى طالبت اتحاد الكرة بالحصول على الضوء الأخضر للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر عقب الاستغناء عن اللاعب المصرى لعدم الاستفادة من خدماته حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن أطباء اللجنة الطبية التابعة للاتحاد السعودى لكرة القدم، أوصت مؤمن زكريا بأن يتابع حالته مع طبيب ناديه، ومن ثم الخضوع لفحوصات إضافية بمعرفة النادى، وفى حال ثُبت وفق تقارير معتمدة، عدم القدرة على الاستفادة منه، سيقبل الاتحاد الطلب المقدم من إدارة أحد باستبداله.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد السعودى لكرة القدم يشترط التحقق عبر لجنته الطبية، من منطقية طلب أى نادٍ ضم لاعب أجنبى خارج فترتى الانتقالات.

وكان مؤمن زكريا ذكر فى وقت سابق، أنه يعانى من التهابات فى العضلة الضامة تحتاج إلى علاج طبيعى لمدة 10 أيام.

يذكر أن مؤمن زكريا انضم لصفوف أحد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادماً من النادى الأهلى.