شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى رابع جولات الدور الثانى لدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الرابعة بالدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 /2019 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سموحة مع الزمالك وهليوبوليس مع النصر وسبورتنج مع أصحاب الجياد و6 أكتوبر مع الزهور والطيران مع الشمس والأهلى مع الصيد.

فيما تقام الجولة الخامسة بالدور الثانى الاثنين القادم بمواجهات بين كل من: هليوبوليس مع الزمالك وسبورتنج مع سموحة و6 أكتوبر مع النصر والطيران مع أصحاب الجياد والأهلى مع الزهور.