شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مران سرى للإسماعيلى وبطل الجزائر قبل موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير يانيفسكى، فرض حظر إعلامى على مران الفريق الختامى المقرر له الرابعة عصر اليوم، الجمعة، بحيث يتم السماح للصحفيين والمصورين بمتابعة عشر دقائق فقط من بداية التدريب.

ويستعد الدراويش لمواجهة شباب قسنطينة الجزائرى غداً، السبت، باستاد برج العرب فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما تمسك الجهاز الفنى لفريق شباب قسنطينة، بقيادة الفرنسى دينيس لافان، بإقامة مران سرى على ملعب المباراة، بحسب لائحة "الكاف".

ويتطلع الجهاز الفنى للفريقين للحفاظ على تركيز اللاعبين بجانب عدم مطالعة الخطط الفنية المطبقة.