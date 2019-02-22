شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتوصل لثغرة تنقذه من بطلان الجمعية العمومية للجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتفى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، بإرسال جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة المقرر إقامتها غدا السبت، إلى الأندية، بينما رفض المجلس إرسال التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى إلى الجمعية العمومية خاصة .

وكشف مصدر بمجلس الجبلاية، أنه تم الإتفاق على ذلك كمخرج من إتهامات بطلان الجمعية العمومية الطارئة بسبب عدم إرسال التعديلات المقترحة، موضحا أن إرسال جدول الأعمال متضمنا بندا ينص على مناقشة بعض التعديلات على اللائحة يكفى لتأكيد قانونية الجمعية العمومية.

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وتلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من بعض أندية القسم الثانى والثالث ببطلان إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، وبالتالى بطلان الجمعية وبطلان القرارات التى سيتم اتخاذها حال اكتمال النصاب القانونى.. وكشف أحمد مجاهد رئيس نادى ميجا سبورت أنه أرسل خطابا رسميا ببطلان العمومية، خاصة أنه لم يتم إرسال البنود الخاصة بالعمومية إلى الأندية قبلها بأسبوع وطلب إلغاء العمومية، وأضاف مجاهد أن اللائحة تنص على أنه يجب إرسال البنود للأندية قبل انعقادها بـ7 أيام.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على بعض التعديلات على اللائحة ، وعلى رأسها إلغاء بند الـ8 سنوات بحيث يكون من حق أى عضو بالمجلس الترشح فى الانتخابات أكثر من دورتين متتاليتين، بجانب وضع حد أقصى لسن الترشح بحيث لا يجوز لمن تخطى الـ70 عامًا خوض الانتخابات، وأيضًا وضع بند يمنع أى شخص من الترشح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس إلا اذا كان قد أمضى دورة كاملة فى المجلس من قبل كعضو مجلس إدارة، بجانب إنشاء روابط محترفة لأندية القسم الأول والثانى والثالث.. كما يقترح بعض أعضاء الجبلاية إلغاء المقعد المخصص للمرأة على أن تخوض السيدات الانتخابات على أحد المقاعد المفتوحة للعضوية.